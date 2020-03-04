台中市去年3月發佈「宜居建築設施設置辦法」，今年即將屆滿1年，台中地產開發商熱烈響應，尤其是單元二、單元三重劃區，已成為宜居建築的主戰場！目前包括陸府、惠宇、新業等品牌建商，相繼推出宜居建築新案，期望在政府、開發商攜手努力下，將台中打造成為「宜人、宜城、宜居」的花園城市。

其中，陸府建設今年329檔期在單元二重劃區益豐路四段，推出「陸府觀森」預售案，將垂直綠化設施極大化，每戶規劃兩座植樹大陽台，宜居陽台最大深度達3米、寬度3.6米，合計面積近3坪；另外，「陸府觀森」產品規劃57坪3房、65坪4房，並為大坪數需求客戶、設計逾百坪產品及高樓層的露台戶別，滿足高端客對住宅的不同需求。

此外，惠宇建設在單元三重劃區文心南五路的新案，基地面積達2,000坪，同樣採取宜居建築設計，規劃垂直綠化大陽台，坪數規劃42、60、70坪，每坪開價45萬元起，總銷金額40億元，預計5月公開。

而台中首座通過宜居建築法規申請、位於單元二重劃區龍富十路的新業「大塊森鄰」，去年下半年公開後大受市場好評。該案針對宜居建築的設計特點，包括打造樹島陽台與四座戶外鄰里空間，產品規劃47至59坪，每坪開價38萬至42萬元，目前銷售已衝破七成。

(工商 )