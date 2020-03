無人機大廠經緯航太(8495)多年持續深耕智慧農業領域,繼2019年在美國取得影像辨識發明專利,日前再度獲得該專利的衍伸專利。經緯航太董事長羅正方4日表示,公司在國際專利上的前瞻布局,頗有斬獲,隨同在切入東南亞市場與陸續收成成果,印證公司在全球的商用無人機競技場上,已具備「國際賽」的領先資格。

羅正方強調,經緯航太下一目標在導入機載邊緣運算(Edge Computing),當田區生長有異狀,可由感測器資料進行即時運算,當判識為異常的作物時,即命令控制模組開啟噴藥(Spray on Sight)的精準農業的預防、診斷與治療。這將進一步提升用藥精準與農噴效率,降低對務農者的勞動與健康負擔,避免過量農藥使土地酸化,達到環境永續的推進目標。

羅正方認為,高端的研發需要經過服務驗證與市場考驗,經緯2019年成功進入馬來西亞油棕與稻米市場,已陸續出售機隊、技術授權至馬來西亞,正進一步積極擴展至同為大宗油棕與稻米出口國的泰國及菲律賓。

由於泰國稻米種植面積1,100萬公頃,比台灣稻田面積17萬公頃,還大64倍,馬來西亞油棕櫚田總面積約1.5倍台灣面積大,皆遭受氣候變遷、勞動力短缺帶來的生產力不足考驗,他相信公司的精準農業解決方案,正可填補其技術與市場需求,可望改寫農業生產方式,成為下一個智慧農業典範。

鑑於全球農業面臨勞動力短缺、極端氣候異常,及全球暖化變遷等嚴峻挑戰,投入以數據驅動的自動化智慧機械,已成為全球共同期待的解決方案。經緯即以此為切入點,除以無人機智慧農業服務在馬來西亞市場生根茁壯外,更不斷在無人智慧載具相關技術的專利布局上,精益求精。

羅正方表示,盤點經緯航太近兩年的國際智慧財產權布局,2019年取得美國發明專利「航拍影像自動化物件辨識之系統與方法」(METHODS AND SYSTEMS FOR AUTOMATIC OBJECT DETECTION FROM AERIAL IMAGERY,US Pat. No. 10,546,195)。

這項發明專利屬於炙手可熱的人工智慧影像辨識領域,在專利審查階段中,曾遭遇許多美國科技巨擘公司所開發的先前技術的挑戰;但在經緯歷經數年的抗辯下,終究仍能通過美國發明專利審查,凸顯台灣無人機遙感探測技術的確具備前瞻競爭力。

羅正方更透露,公司日前也剛剛收到通知,基於本發明再衍生的延續申請案(Continuation-in-Part, U.S. Application No. 16/724,041)也獲准專利。在這兩項發明專利的加成之下,經緯已將AI導向機器視覺自動辨識,進行與所屬無人飛行系統(UAS)、無人地面自走載台(AGV)完成技術綁定,奠定了更高的技術門檻障礙,其後續發展將不容小覷。

羅正方指出,剛剛通過的專利案相較於母案,更提升了影像辨識系統的結果正確率。其方法是擴充原始影像訓練資料,使原始影像訓練資料進一步包含不同視角、不同色彩、不同亮度的資料,使影像辨識系統適應更多來源的資料,以提升正確率。

這項技術大幅擴增無人載具系統在不同環境下的高應用性,藉由影像AI化辨識來優化自動避障、自動跟隨,與輔助其空間精準導航定位,將可用於更複雜的服務情境,與人機混合的應用場域。

羅正方進一步解釋,本專利相較於母案的另一項特徵,是在原始影像訓練資料,更加上OSAVI植生指數,升級的影像辨識系統,能適應包括可見光、植物生長指數及高光譜等更多來源的資料,使影像辨識系統辨認具有植物病害的目標。

經緯持續改良航拍影像辨識系統,使其不但能夠辨識出特定的農作物,更能辨識出農作物的健康狀態,並連結到後方機隊派遣平台,針對植病熱區採取精準、有效、快速的治療。

