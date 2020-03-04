無人機大廠經緯航太（8495）多年持續深耕智慧農業領域，繼2019年在美國取得影像辨識發明專利，日前再度獲得該專利的衍伸專利。經緯航太董事長羅正方4日表示，公司在國際專利上的前瞻布局，頗有斬獲，隨同在切入東南亞市場與陸續收成成果，印證公司在全球的商用無人機競技場上，已具備「國際賽」的領先資格。

羅正方強調，經緯航太下一目標在導入機載邊緣運算（Edge Computing），當田區生長有異狀，可由感測器資料進行即時運算，當判識為異常的作物時，即命令控制模組開啟噴藥（Spray on Sight）的精準農業的預防、診斷與治療。這將進一步提升用藥精準與農噴效率，降低對務農者的勞動與健康負擔，避免過量農藥使土地酸化，達到環境永續的推進目標。

羅正方認為，高端的研發需要經過服務驗證與市場考驗，經緯2019年成功進入馬來西亞油棕與稻米市場，已陸續出售機隊、技術授權至馬來西亞，正進一步積極擴展至同為大宗油棕與稻米出口國的泰國及菲律賓。

由於泰國稻米種植面積1,100萬公頃，比台灣稻田面積17萬公頃，還大64倍，馬來西亞油棕櫚田總面積約1.5倍台灣面積大，皆遭受氣候變遷、勞動力短缺帶來的生產力不足考驗，他相信公司的精準農業解決方案，正可填補其技術與市場需求，可望改寫農業生產方式，成為下一個智慧農業典範。

鑑於全球農業面臨勞動力短缺、極端氣候異常，及全球暖化變遷等嚴峻挑戰，投入以數據驅動的自動化智慧機械，已成為全球共同期待的解決方案。經緯即以此為切入點，除以無人機智慧農業服務在馬來西亞市場生根茁壯外，更不斷在無人智慧載具相關技術的專利布局上，精益求精。

羅正方表示，盤點經緯航太近兩年的國際智慧財產權布局，2019年取得美國發明專利「航拍影像自動化物件辨識之系統與方法」（METHODS AND SYSTEMS FOR AUTOMATIC OBJECT DETECTION FROM AERIAL IMAGERY，US Pat. No. 10,546,195）。

這項發明專利屬於炙手可熱的人工智慧影像辨識領域，在專利審查階段中，曾遭遇許多美國科技巨擘公司所開發的先前技術的挑戰；但在經緯歷經數年的抗辯下，終究仍能通過美國發明專利審查，凸顯台灣無人機遙感探測技術的確具備前瞻競爭力。

羅正方更透露，公司日前也剛剛收到通知，基於本發明再衍生的延續申請案（Continuation-in-Part, U.S. Application No. 16/724,041）也獲准專利。在這兩項發明專利的加成之下，經緯已將AI導向機器視覺自動辨識，進行與所屬無人飛行系統（UAS）、無人地面自走載台（AGV）完成技術綁定，奠定了更高的技術門檻障礙，其後續發展將不容小覷。

羅正方指出，剛剛通過的專利案相較於母案，更提升了影像辨識系統的結果正確率。其方法是擴充原始影像訓練資料，使原始影像訓練資料進一步包含不同視角、不同色彩、不同亮度的資料，使影像辨識系統適應更多來源的資料，以提升正確率。

這項技術大幅擴增無人載具系統在不同環境下的高應用性，藉由影像AI化辨識來優化自動避障、自動跟隨，與輔助其空間精準導航定位，將可用於更複雜的服務情境，與人機混合的應用場域。

羅正方進一步解釋，本專利相較於母案的另一項特徵，是在原始影像訓練資料，更加上OSAVI植生指數，升級的影像辨識系統，能適應包括可見光、植物生長指數及高光譜等更多來源的資料，使影像辨識系統辨認具有植物病害的目標。

經緯持續改良航拍影像辨識系統，使其不但能夠辨識出特定的農作物，更能辨識出農作物的健康狀態，並連結到後方機隊派遣平台，針對植病熱區採取精準、有效、快速的治療。

(工商 )