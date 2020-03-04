由韓東君、陳瑤領銜主演的古裝玄幻劇《無心法師3》，系列口碑爆棚讓第3季在開播即引粉絲轟動，此番故事設定為《無心法師》第1季前傳，將揭開擁有長生不老之身的無心(韓東君飾演)與岳綺羅(陳瑤飾演)的前世柳青鸞(陳瑤飾演)，兩人相愛相殺的千年之謎。有趣的是，陳瑤在前2季分別詮釋女角岳綺羅和男角小丁貓，第3季竟直接挑戰一次分飾男女角，只見她劇中忽男忽女，慘遭韓東君摸胸又偷桃驗身，惹網友爆笑：「摸姊姊又摸弟弟，真是無心之過！」

陳瑤（左）假扮弟弟，竟被韓東君抓胸曝身分。（愛奇藝台灣站提供）

《無心法師3》柳青鸞為取得科舉假扮成弟弟柳玄鵠，在文壇大會上對詩比試，然而對手卻都在贏過青鴛後身亡，使得她被無心法師懷疑是兇手，只好與無心一同解開案件，沒想到無心為請青鸞放心之際將手放在她胸上，意外發現女兒身的真實身分，情急之下青鸞狠甩巴掌，咬死辯稱自己是男兒生，無心只好為她保守秘密，沒想到隔天又在酒樓裡撞見她的弟弟柳玄鵠與女子把酒言歡，令無心十分困惑，竟大膽出手摸桃驗身，忽男忽女的狀態讓他難辨雄雌，回憶前日摸胸觸感：「有胸肌？不可能那麼軟啊。」

《無心法師3》故事講述千年前無心與岳綺羅早已邂逅，兩人糾纏千年的緣分將層層解開，本季的無心不老不死外也不會失憶，沉重記憶壓在身上讓他無比痛苦，一心求死時偶然遇見柳青鴛與柳玄鵠姊弟(陳瑤飾演兩角)，將解開兩人千年之謎。《無心法師3》韓東君與陳瑤終被官方認證CP，兩人私下感情好，陳瑤在微博以「How are you？」與韓東君打招呼，遭韓東君回「How old are you？」（意指怎麼老是你），戲裡戲外相愛相殺讓粉絲相當期待。《無心法師3》每周二三20:00愛奇藝台灣站全台首播。

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