演出《SYK 天空之城》紅遍大街小巷的「金珠英老師」金瑞亨回歸小螢幕，新戲《無人知曉》首播瞬間最高收視率衝破11%大關開紅盤。該劇彷彿與韓國時事結合，就連劇中涉及案件「聖痕連環殺人案」也與教會有關，劇裡她為了追查這起17年前的連環殺人案再次抵達殺人現場，卻看到「新生命教會」裡的神父在樓頂張開兩隻血淋淋的手對她說：「車英珍(你終於來了)」令人不寒而慄。

而其中一場金瑞亨徒手捉拿家暴男戲份大快人心，她先被家暴男嗆：「幹嘛隨便進人家家裡撒野。」但卻老神在在地搬出法律條文，直指以施暴現行犯逮補，無需逮捕令，引來該男子冷笑、揮拳，金瑞亨穩如泰山不廢吹灰之力地直接拿出手銬將家暴男逮補，甚至將他給過肩摔，網友直呼快47歲的她帥氣逼人，傻眼驚呆「現在流行女主拿男主角劇本嗎？」引發話題，金瑞亨曾透露，一直聽到大家說她很帥的評論，也自認「一歲一歲的增加年紀，反而思考美麗的老去是如何呢？」又說自己比起外型更擅長用眼神說話。

《無人知曉》為懸疑刑偵劇，描述徘徊在危險邊界的孩子們，以及想守護他們的大人之間的故事，談到如何成為好的大人？金瑞亨認為，「在我需要時幫助我，苦惱時讓我傾聽。」是成為好的大人的條件之一。此外，金瑞亨為了追查好友被殺真相，而成為刑警，在查證案件時有如2倍速辦案，首四集劇情就不斷地反轉，尤其在金瑞亨的演技上，網友形容她有如「換臉式演技」，在《無人知曉》演出裡，完全看不到《SYK 天空之城》角色金珠英老師的影子。《無人知曉》每周二、三上午10點friDay影音同步跟播。

(中時 )