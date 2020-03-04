隨著新冠肺炎疫情升溫，前陣子警方查出，中國網友翻牆申請臉書帳號、用韓國電影劇照，造謠台南疫情失控、屍體放水流，警方甚至發現，有中國網友一星期辦了31個殭屍帳號，都用中國直播主孫孝川的頭像造謠疫情，讓警方直呼「很崩潰」。

根據了解，新冠肺炎疫情的假訊息有部分相當誇張，譬如上個月底有網友截圖韓國電影的畫面，造謠台南疫情擴散，另外也有網友，PO出一堆BB Call的照片，自稱在台南火葬場發現，新冠肺炎死亡者留下來的BB Call遭警察轉賣。警方追查了解，這些假訊息似乎來自同一個網友。

警方發現，這些散布假訊息的帳號都開設不久，且都是用中國直播主孫孝川的頭像去改圖，由於多數的IP來自中國，根本不怕在境內被警方查到，該網友一次辦了31個帳號，刻意散布假訊息，讓警方很崩潰。

依警方推測，疫情可能還會延燒2、3個月，該如何阻斷假訊息，不僅要靠民眾自行判斷，也考驗警方的科技偵查方式。

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(中時電子報)