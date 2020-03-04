阿KEN籌備五年首部自編自導自演的電影《練愛iNG》於昨（3日）舉辦首映，首映後阿Ken帶著紀培慧、彭小刀、陳怡叡接受媒體聯訪，不過也是主角之一的辛龍卻因為老婆劉真心臟主動脈瓣膜狹窄手術昏迷狀況，無法參與現場，阿Ken表示：「那時候還不知道狀況，他本來是在我們今天會出席的名單成員，但可能連辛龍哥都沒想到，後來事情發生之後，就想說不要打擾他。我自己是每天起床和睡前，都會替劉真祈禱，給她祝福，希望她一切都能夠好。」

ELLA（左）與辛龍在電影中演出一對歡喜冤家。（圖／藝起娛樂提供）

聊完劉真，大家暫時收拾心情，分享電影的喜悅，在片中阿Ken與紀培慧有曖昧情愫，有一幕戲是阿KEN帶著紀培慧一起去熱鬧的趴踢參加對嘴歌唱大賽，紀培慧認真的對嘴周杰倫的經典歌曲〈雙截棍〉，開拍前她花了很久的時間去背偶像周杰倫〈雙截棍〉的歌詞和練習如何跟著節奏搖擺的肢體動作，阿KEN大讚紀培慧的表現：「紀培慧面對最害怕的事情時還能夠從容不迫自在的演出，看得出來她很努力去衝破自己的極限，演出時的她真的是閃閃發光！」而原唱周杰倫聽到紀培慧在電影中要表演對嘴唱這首歌，第一個反應則是問阿KEN：「要不要挑簡單一點的歌？」因為周杰倫覺得對嘴有時比自己要唱來得更難。阿KEN表示：「儘管雙截棍這首歌頗有難度，但杰倫對於紀培慧要挑戰這首歌是樂見其成的，相信她在電影中的詮釋會非常有趣！」周杰倫在電影拍攝前有先看過紀培慧對嘴雙截棍的初剪影片，看完初剪影片轉頭跟阿Ken說一句：「哎呦，不錯喔！」

片中，周杰倫也特別客串一角，被問起這位天王除了客串，會如何支持他的電影？阿Ken笑說：「我今天一定要好好來誇他『他簡直是歌中之王啊！地表最強！有誰比得過他？還有誰比他大方？』也不忘現場記者要把這些誇獎通通要寫出來。」他搞笑表示如此一來，周杰倫絕對身體力行相挺到底。《練愛iNG》將於3月13日全台上映。

小刀（左起）、阿Ken、紀培慧和陳怡叡在《練愛iNG》首映後，接受媒體訪問。（圖／藝起娛樂提供）

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(中時電子報)