天風國際分析師郭明錤研究指出，蘋果（Apple）推動mini LED的力道將愈來愈明顯，預測今年就會有6款相關的產品，產品涵蓋平板、筆電及桌機。

郭明錤在最新的蘋果研究報告中指出，蘋果發展與推廣mini LED趨勢在未來5年更加明顯，預測當前正開發6款mini LED產品，包括12.9吋iPad Pro與27吋iMac Pro、14.1吋MacBook Pro、16吋MacBook Pro、10.2吋iPad與7.9吋iPad mini。

分析認為，受益於mini LED顯示幕優勢，Apple的中大尺寸產品將因此提高高階產品份額與市占率。預估Apple mini LED產品出貨量將在2020年與2021年分別有300％與225％的年增顯著成長。

相較於目前LED晶圓單價，mini LED晶圓高200％～300％的單價，也將對LED供應商營收貢獻十分顯著，預計2020、2021與2022年對LED晶片供應商的營收貢獻分別約1.8億美元（約新台幣54億元）、6億美元（約新台幣180億元）與14.3億美元（約新台幣429億元），晶電是領先與最大受益者，在2020、2021與2022年市占率分別是100％、100％與70％。

郭明錤認為Apple積極的mini LED產品策略，在未來數年將會逼迫競爭對手推出類似產品，這也是加速mini LED應用成長的關鍵。

Mini LED小辭典：

Mini LED又名「次毫米發光二極體」，意指晶粒尺寸在100微米的LED， 50微米以的晶粒尺寸下則稱為Micro LED（微發光二極體）。Mini LED介於傳統LED與Micro LED之間，具有省電、薄型化、HDR、異型顯示特點，適合手機、電視、車用面板及電競筆電等應用。

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(中時電子報)