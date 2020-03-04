媒體日前報導有200多名原本在中國大陸逃亡的通緝犯因為害怕新冠肺炎，寧可選擇返台被關。對此，法務部長蔡清祥（圖）4日在立法院司法及法制委員會答覆立委提問時表示，確實有通緝犯回台，但是人數並沒有200多人，經統計只有56人，「沒這麼多啦！」（劉宗龍攝）

自由時報、民視等媒體日前陸續報導有200多名原本在中國大陸逃亡的通緝犯因為害怕新冠肺炎，寧可選擇返台被關。不過這則新聞今天卻被法務部長蔡清祥打臉，蔡清祥表示，確實有通緝犯回台，但是人數並沒有200多人，經統計只有56人，「沒這麼多啦！」

民進黨立委鄭運鵬今天在立院司法法制委員會質詢200多名通緝犯因為害怕疫情，寧可選擇回台被關，但他擔心會影響監獄防疫。蔡清祥表示，確實是有從中國大陸回來的通緝犯，但是並沒有媒體報導200多名這麼多。

蔡清祥表示，根據他們統計，今年1月回來的通緝犯有33名，2月則有23名，今年一共是56名，且這項數據他們並沒有統計來源區域，純粹是統計在機場跟其他關口發現的通緝犯做統計，「沒有這麼多啦，我不曉得數字怎麼來。」

民進黨立委劉世芳今天也質詢問到防疫假新聞處置狀況，調查局局長呂文忠則表示，調查局為了防制2020大選的假訊息，從去年8月就成立假訊息防制中心，至今仍持續運作。針對防疫部分，截至3日為止接獲的情資有561件、立案的有55件、16件19人移送，但是因為這些假訊息的來源大多都是來自中國大陸，境外偵辦較困難。

呂文忠解釋，對岸假訊息大多來自微博跟帝吧網軍，目前的做法是分析過後馬上公布讓民眾知道假訊息。劉世芳提醒，雖然來源在對岸，但是散布的很多還是國人，蔡清祥表示，因此他會要求能夠盡快起訴造謠者，且起訴時就要發布新聞，以起到嚇阻作用。

(中時 )