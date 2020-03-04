發生於去年底的台北市中山區「林森四面佛梵天分舍」縱火案，台北地檢署調查，李姓主嫌因該處廟公有糾紛，找鄭姓男子去縱火，雖李嫌供稱只是叫鄭「潑漆」報復，但檢方發現，李嫌在現場全程錄影，事後還帶鄭嫌去洗三溫暖並支付1萬元，4日依公共危險罪嫌起訴鄭、李2嫌。

去年年12月7日，台北市中山區「林森四面佛梵天分舍」遭人縱火，導致鄰近的3個店面、11輛機車焚毀，多人嗆傷送醫。事後警方查出，李嫌案發前先把有機溶劑、油漆裝入容器內，放在廟附近巷弄，再帶鄭嫌勘查地形。

縱火案當天，鄭嫌依指示前往縱火，之後穿雨衣逃離現場，李嫌則在附近全程錄影，事後2嫌一起到三溫暖休息，李並交付鄭1萬元酬勞。

鄭嫌被捕後，坦承拿錢縱火，李嫌則稱他懷疑先前和廟公有糾紛，疑遭對方找人打傷他的眼睛，想要找人報復，他只是要鄭潑漆，但檢方不採信，今起訴2人。

(中時 )