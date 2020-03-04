CNN報導，泰國公共衛生部長參威拉恭（Anutin Charnvirakul）昨天在個人臉書上宣布，泰國當局將要求包含台灣在內的多國入境旅客自主隔離14天。我外交部今天表示，目前泰國衛生部已收回該項公告，衛生部長臉書貼文也已撤下，但目前泰國官方尚未提出正式聲明。

泰國衛生部3月3日公告，將日本、德國、南韓、中國、澳門、香港、台灣、法國、新加坡、義大利、伊朗等11個國家及地區列為疫情高風險區域，並表示來自前述地區的旅客將必須自主隔離14天。該公告公佈後，因內容仍有若干疑義及規範不清之處，已引發來自各國的大量關切。

經外交部洽詢泰國駐台辦事處瞭解，目前泰國衛生部已收回該項公告，衛生部長臉書貼文也已撤下，但目前泰國官方尚未提出正式聲明；此外，我駐泰代表處也同步向泰國外交部及衛生部查證，亦未獲泰方進一步確認。

外交部表示，本案將持續透過管道查證；有關泰方將我國列入高風險地區一節，外交部將電示我駐泰代表處繼續積極向泰方溝通，說明我國防疫成果以及台灣並非疫情高風險國家的客觀事實。

(中時 )