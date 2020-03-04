亞泥(1102)湖北廠復工延遲，至3月中前將維持停產，另外，江西與成都廠恐因封城防疫抑制水泥需求導致庫存水位上升，法人指出，除出貨量減少外，水泥價下修風險增加，亞泥今年恐將面臨獲利衰退的窘境。

亞泥湖北廠將關閉至3月11日，而江西與成都廠已在2月中恢復部分生產，但封城讓房市停擺，水泥市場需求低迷，法人預估，今年首季水泥出貨量年減將達18%，減少100萬噸，水泥價有下修的風險，亞泥首季營收恐將年減5%、季減20%，落在184億元左右。

據水泥數字網2月下旬的統計資料顯示，亞泥三分之二的大陸產能所在的江西與湖北上週的庫容比揚升至75%，較往年同期高出10~15個百分點，短期水泥市場需求未顯著復甦的情況下，水泥業跌價的壓力增加。法人表示，亞泥今年獲利恐將下修，預期亞泥2020年每股盈餘將年減4%，為5.02元附近。

(時報資訊)