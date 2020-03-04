台灣2大成衣代工廠儒鴻(1476)和聚陽(1477)因大部分的生產線在東南亞，此波受到新冠疫情大陸停工和物流等衝擊較小，今早兩檔紡織高殖息概念個股走穩，支撐類股指數守穩紅盤。

外資法人指出，目前儒鴻和聚陽手上的原物料備料可以支撐到3月底，但若大陸上游供應鏈因疫情關係而造成部份斷鏈，那可能對未來的產能會有風險。大陸的上游供應鏈包括面料和染整等。根據外資的調查顯示，大陸目前的染整產能使用率仍不高。

儒鴻發言人羅仁傑今天表示，儒鴻在針對大陸上游供應鏈備料的部分已經有3個解決方案，一、本身庫存可支應到4月初。二、和客戶洽商延後交期。三、尋找其他的供應鏈來源。目前在執行面都相當順暢。看來2月營收受到疫情的影響較大，3月就慢慢調整上來了。

儒鴻將在3月9日參加富邦證的線上法說會。儒鴻為滿足客戶訂單需求，除了在自有工廠積極去瓶頸提升15％產能，另外，委外發包能量也會同步擴大24條產線，預估今年成衣月均產能會增加200萬件。儒鴻已宣布在印尼建立新的紡纖供應鏈；儒鴻印尼新廠預期2021年中就可投產貢獻產值。

(時報資訊)