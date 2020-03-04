遊戲股受到鈊象(3293)、宇峻(3546)先前多頭部隊拉回修正，整個遊戲族群走弱，鈊象昨日跌破600元之後，今天盤中續跌4％，宇峻手遊「三國群英傳」排名滑落，盤中股價跌幅一度達到8％，另外，包括網龍(3083)、昱泉(6169)跌幅相對較大。不過，分析師認為，遊戲股受疫情影響小，為資金避風港，仍可聚焦基本面題材遊戲股。

遊戲股王鈊象日前在召開法說會後，股價一路衝上648元的歷史新高價，上周五開始出現修正，短線跌幅13％。鈊象尚未公布2月營收，但有望延續1月的創高表現，預期2月維持在歷史高檔附近。

法人分析指出，鈊象旗下「金猴爺」、「明星3缺1」、「滿貫大亨」、「金好運」、「海王寶藏」均屬於社交博弈手遊，占營比重達7成，鈊象借助AI分析系統，強化在線營運能力，並提升玩家付費率及ARPU，預期今年鈊象獲利上看四個資本額以上。

宇峻「三國群英傳M」推出後表現強勁，一度衝上雙榜前兩名位置，2月營收可望表現不俗。該款與新幹線採聯合營運模式，宇峻認列營收後進行拆分，行銷費用則由新幹線負擔，透過細項分工，可提高宇峻營運穩定性，不因初期的廣告行銷費用壓抑獲利表現。

但最近「三國群英傳M」遊戲排行表現滑落，Google排行尚維持在前5名位置，iOS則降到第12名位置，主要最近改版增加驗證機制，短期出現玩家滑落情況，接下來可觀察大改版後玩家付費表現。

(時報資訊)