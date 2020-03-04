世界銀行宣佈將提供最高達120億美元的資金支持各成員應對新冠肺炎疫情。世銀將説明發展中國家加強衛生系統，這包括讓民眾更好的獲得衛生服務從而免受疫情侵害，加強疾病監測，強化公共衛生干預，並與私營部門合作來降低疫情對經濟的影響。

據新華社報導說明世銀融資方案，世銀的國際開發協會將向低收入國家提供贈款和低息貸款，旗下國際復興開發銀行將向中等收入國家提供貸款。

(旺報 )