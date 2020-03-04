世銀提供最高120億美元資金因應疫情 11:522020/03/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界銀行宣佈將提供最高達120億美元的資金支持各成員應對新冠肺炎疫情。世銀將説明發展中國家加強衛生系統，這包括讓民眾更好的獲得衛生服務從而免受疫情侵害，加強疾病監測，強化公共衛生干預，並與私營部門合作來降低疫情對經濟的影響。 據新華社報導說明世銀融資方案，世銀的國際開發協會將向低收入國家提供贈款和低息貸款，旗下國際復興開發銀行將向中等收入國家提供貸款。 (旺報 ) #疫情 #世銀 #國家 #衛生 #貸款 也許您會感興趣 推薦閱讀 百度示警 首季營收將跌5％至13％ 04:092020/02/29 焦點新聞 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 南沙港鐵路5標中山段 加碼建設 04:102020/03/02 焦點新聞 蘇揆呼應陳時中 籲公職民代減少跑攤 10:262020/03/02 政治 美歐股市震盪... 疫情擴散 多元配置抗波動 04:102020/03/03 投資理財 防堵疫病破口 醫護全面篩檢 04:102020/03/04 生活新聞 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 暖心！蘋果送陸隔離員工大禮包 裡面竟有這台 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 - 財經 高股息燙金 逾百家爭豔 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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