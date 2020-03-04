三重清晨炊煮不慎釀火災 警消電話指示引導脫險境（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市三重區中正南路公寓4日清晨6時許，1樓住戶因炊煮不慎引發火災，屋主妻子報警求助，警消於電話中指導屋內成員避難，並緊急派員到場救災，屋內人員一度受困火場，警消救援後將一家四口無生命危險，確切起火原因有待警消進一步調查釐清。

陳家四口受困火場後緊急報案，警消接獲後，立即先以電話指導成員避難，父親與姊姊兩人先行避難，媽媽與弟弟聽從指示，緊閉房門避免濃煙灌入，但氣氛緊張，媽媽開啟房門呼喚救援，濃煙因此灌入房間，造成12歲陳姓男童吸入過多濃煙倒地不起。

警消到場後，急速拉2條水線搶救，並立刻發現受困家屬，立即將媽媽與男童救出，12歲男童吸入濃煙失去意識，緊急送往市立三重醫院恢復意識，暫無生命危險，媽媽送往台北馬偕醫院救治，先行脫困的40歲父親輕微嗆傷由16歲的女兒陪同送往三重醫院，四人均無生命危險。

新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，起火公寓是5樓建物，且屋內無裝設住宅火災警報器，情況危急，警消6時11分接獲報案派出94名警消、22輛消防車及6輛救護車前往灌救，10分鐘後成功撲滅火勢，初步研判起火點是廚房，為煮食不慎導致火災，現場燃燒面積約為10坪，確切起火原因有待後續調查釐清。

(中時 )