美國新冠肺炎疫情爆發，目前已出現六例死亡案例，對此，台籍營養師在臉書貼文分享，他工作的醫院死了六個人，防疫政策卻還是超鬆散，辦公室裡甚至只有他一人戴口罩，讓他傻眼到不行，也直呼「在台灣的你們很幸福」。

美國華盛頓州長青健康醫療中心出現新冠肺炎六例死亡案例，在該處任職的台籍營養師孫志銘在臉書PO文指出，想跟大家分享美國人有多誇張，原以為上班會看見大家嚴陣以待的樣子，事實卻不是如此。

孫志銘在上班時戴口罩自保，同事竟都無法理解，「戴口罩沒用啦！我們都是健康人染病機率很小，況且我們辦公室這麼小（一坪坐四個人），就算真怎樣了也躲不掉」，與陽性患者有接觸史的同事也說，「我不擔心我染病，畢竟我年輕又無慢性病史」甚至還建議孫志銘，「最好把口罩拿下來，因為可能會造成其他人恐慌，醫院門口的志工也會擔心你有病攔截你量體溫」。

除了同事淡定之外，醫院的政策也很鬆散，非但沒有強制戴口罩，接觸卻診病患的醫療人員，也只會簡單詢問健康史，若有感冒發燒症狀，可去員工檢驗站做初步篩檢，但是如果沒有就不用。

後來孫志銘去查看病人時發現，整間醫院只有 1/4 的醫護人員有戴口罩，而這是在已經發生死亡病例的醫院！若非親眼所見，真的很難想像美國人會不曉得這件事的嚴重性！

孫志銘最後也感嘆，在台灣的你們很幸福，美國CDC還建議大家不要戴口罩，不知道是怕大家搶口罩還是怎樣？（是說想搶也沒得搶）他現在也只能自求多福，明後天不用上班，這兩週是關鍵點，只知道全美的病例只會越來越多，越來越嚴重！

(中時電子報)