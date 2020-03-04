◎5萬非法移工恐成防疫破口 柯Ｐ主張疫情特赦期

台灣新冠肺炎確診的第32例是非法女印尼籍看護移工，據統計台灣目前有近5萬名非法移工，有的甚至在家禽批發市場工作，恐成防疫破口。台北市長柯文哲表示，這也不關他的事，這是移民署、勞動部在管的，但因疫情又被炒出來，中央還沒同步，但他是主張這段時間叫做「特赦期」。

◎敢趴趴走 侯撂重話：新北必罰最重

新冠肺炎疫情延燒，居家檢疫規定越來越嚴格，新北市長侯友宜4日在市政會議上指出，最近其他縣市居家檢疫趴趴走情形又開始出現，他強調，新北對居家檢疫者關懷永不中斷，但對這些趴趴走的人「絕不手軟」，現在罰鍰最高100萬，新北一定用最高金額去罰！

◎高鐵搭車前先量體溫 逾37.5℃勸離

台灣高鐵公司今日宣布，即日起率先在高鐵桃園站，啟用2台紅外線體溫量測儀，若旅客體溫過高將以額溫槍重測，超過37.5度則勸導返家或就醫，預計4月底前所有車站都會裝設。

◎提健保修法 林俊憲：就是針對黃安！

民進黨立委林俊憲日前提出將提案修改健保法，擬新增被保險人第七類或是第六類單獨列出一款，例如藝人黃安這類；林今受訪表示，他已經展開連署，「有人說我針對黃安，我說我承認就是針對你，就是針對你們這種，這些不公平讓我們看得更清楚」。

(中時電子報)