「國標舞女王」劉真因心臟手術過程意外，已病危住院27天，昨更爆出腦出血，緊急安排開顱手術搶救，如今又有藝人因心臟問題倒下！女星張瓊姿忙拍戲，近日搭車赴片場竟暈倒在地，工作人員嚇壞忙叫救護車，才得知去年才動過心臟電燒手術的她，正等候入院做第二次心臟手術。

現年61歲的張瓊姿跟劉真一樣，長年保持一定強度的運動習慣，外貌跟身體狀況都維持得相當好，但去年卻在做腸胃鏡例行檢查時，被醫生告知心臟有不正常放電跟二尖瓣膜脫垂的問題，因此當時先進行了心臟電氣燒灼手術，當天即出院回家，靠著平日觀察保養跟吃藥控制身體狀況。

據《聯合報》報導，去年動過心臟手術的張瓊姿，身體狀況OK於是接了新戲，目前在台中拍戲，而上周六(29日)清晨她搭劇組的車到片場準備上戲，但下車時卻踩空後直接昏倒在地，工作人員嚇得趕緊叫救護車送醫，接著通知她的老公郭泰源、女兒以及經紀人，一行人連忙搭高鐵赴台中，醫生說是暈眩突然發作所致。

張瓊姿則表示，搭車過程中她沒有感到異狀，直到下車時一陣暈眩，推測應跟心臟問題有關，而就醫後她目前狀況無大礙，也透露其實本安排了這個月入院再做一次心臟電燒，但受新冠肺炎疫情影響，配合中央政策指示，非急病先暫緩，將病床讓給更緊急需要的人，也避免自己被感染，故延後了手術時間，如今她除了腳扭傷還有點腫，身體狀況已經恢復平穩，前天(3/2)已重返劇組繼續拍攝。

(中時電子報)