劉真驚傳腦出血開顱搶救，她2月初因主動脈瓣膜置換手術，入院台北榮總，沒想到手術途中心跳停止，2月7日裝上葉克膜搶救，2周後又撤除，改裝心室輔助器等待換心。術後一直呈現昏迷狀態、靠呼吸器維繫生命的她，據悉進行電腦斷層檢查竟發現有腦部缺氧現象，甚至出現自發性腦出血，所以院方緊急為她開顱搶救。

劉真傳開顱搶救後，經紀人4日也首次發聲，「非常謝謝大家的關心！我真的無法代表劉真老師家人對外發言，我的內心也是充滿悲傷與不捨，現在唯一能做的是不斷祈求神的恩典，希望劉真老師平安度過難關，讓我們共同來守護她，給她堅強的信心、盼望與愛！」

辛龍則神隱無回應，劉真健康亮紅燈後，他多數時間專心陪愛妻，不與外界聯繫，僅在2月27日首度發文吐露徬徨心情，「我好像給人印象是有堅強的外表，但是沒有人知道其實我那麼渺小，我愛劉真，害怕失去她，我每天都期待家裡打開門回家的人是劉真...」甚至許願，「我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才4歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽...」字句令人鼻酸。

(中時 )