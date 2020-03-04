繼上次便當店拒送醫院餐點後，臺中大甲也傳出狀況？一名護理師在臉書貼文表示，店家一聽到是醫院馬上拒絕外送，想吃碗羹冬粉有哪麼難嗎？被點名的店家上午回應說，當時因已滿單，沒人力再外送，不是拒送到醫院。

女護理師昨晚在臉書貼文指出，一直以為大甲店家的心都是良善的，店家一接聽電話是醫院，馬上拒絕外送，是因為你們沒有家人在醫院上班，如果今天換成是你的家人被拒，你會做何感想？

女護理師說道，現在是非常時期，店家態度更過分，護理人員也是人，請尊重他們。文末更指出，想吃碗羹冬粉有那麼難嗎？她也謝謝願意幫她送餐的店家。

被點名的店家表示，因店內只有一名外送員，昨天接到護理師外送電話時，當時已滿單無法再接，他也強調，該醫院以前都有外送，會持續外送到醫院。

光田綜合醫院醫療副院長黃崇濱指出，在防疫期間，希望全體民眾能體諒醫護人員的辛勞，醫院在防疫措施上，希望做到滴水不漏，包括人員分流、發燒篩檢、旅遊史詢問、探陪病管控以及環境的消毒，都做得非常嚴謹，希望讓民眾有安心就醫的環境，醫護人員有安心的工作環境。

(中時 )