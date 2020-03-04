民進黨立委管碧玲今日於立法院內政委員會質詢時表示，截至3月2日止，因具新冠肺炎感染風險而須追蹤者有667人失聯，也已開罰141人共461萬，但截至目前為止卻只有8人繳罰金，只收到15萬。

日前居住新竹縣的台人林東京自大陸廈門回台，但卻不配合政府防疫管理措施，不但謊報居家檢疫處所，甚至還至鬧區遊玩到處走，新竹縣政府認定行徑惡劣，為此開罰100萬元。

管碧玲指出，截至3月2日止，因具新冠肺炎感染風險，而須居家檢疫者共有29772人，需居家隔離者有405人，需自主健康管理者更是不勝枚舉。

在場備詢的內政部長徐國勇補充，29772人是已經完成的數字，目前正在進行中的還有8千多人，所以總數其實是3萬5千多人。

管碧玲說，內政部提供的報告指出，因具風險而需追蹤，但目前失聯者有667人，但截至3月2日止，總共開罰141人，罰金合計461萬，若再加上林東京，則是561萬。

徐國勇表示，協尋失聯者是警察同仁業務，667人也都已經全部找到，但罰單是由地方縣市政府開出。管碧玲要求，政院各部會下次開會時，應針對此事想出因應對策。徐國勇回應將會再跟法務部研議。

(中時 )