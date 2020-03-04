彰化市長林世賢表示洋紅風鈴木特別漂亮是它是三倍體，友人張英昭（右）掌握繁殖關鍵技術。（吳敏菁攝）

張英昭掌握繁殖三倍體洋紅風鈴木的關鍵技術。（吳敏菁攝）

南郭國小側門的洋紅風鈴木以最柔美的大爆發，直讓舉城若狂，就為了一睹這燦爛的絕美，彰化市林世賢解密，這株成彰化市最轟動的花樹，特別漂亮是基因突變無法結種子，植物基因三對染色體又稱三倍體，友人張英昭找到了繁殖關鍵技術，彰化市將栽植3000棵，打造洋紅風鈴木花城。

南郭國小洋紅風鈴木前兩周迎接開學日大盛放，粉雪般的密密推滿枝頭，帶來柔美的浪漫，吸引人們不辭千里而來賞花，植物專家張英昭掌握三倍體洋紅風鈴木繁殖關鍵技術，無私捐給彰化市，目前已經培育成功50棵，其中6棵已於去年12月種在彰化市祕密公園。

林世賢表示，三倍體是植物基因有三對染色體，無法結子，5年前和植物專家研究觀察，發現它還影響到花開得特別茂盛，決定嫁接繁殖，計畫彰化市內種下3000千洋紅風鈴木，運用樹與花的色彩美學，規劃種植路線，像是香山步道等，由市公所和社區市民共同養護，期待3年內讓彰化市成為美麗又浪漫的花都，創造彰化市文化觀光商機。

讓彰化市每個節氣都有花，時時刻刻都有幸福的感動，彰化市就氣質變身了，不指洋紅風鈴木，風鈴木還有黃花、紫花和紅花品種，美不勝收，緊接著山上的桐花就要登場了，夏日行道樹的阿勃勒黃金綻放也讓人感動，等待鳳凰花開，整個彰化如被點燃夏日熱情，怎麼規劃花樹的特色，栽出城市美學讓人期待。

(中時 )