農業一直是台灣經濟重要的一環，如何外銷創造佳績更是一個大課題，總統蔡英文3日宣布好消息，除了前陣子台灣的芭樂成功外銷美國，最近更加碼將鳳梨賣到澳洲，更突破長途運輸的限制，把萵苣賣到了沙烏地阿拉伯，還有柑橘持續外銷到了香港、新加坡、馬來西亞及加拿大等地。農產外銷都需要經過嚴格檢疫，這一次能將鳳梨、萵苣與柑橘外銷到國外，蔡英文指出，都要感謝行政院農業委員會以及地方政府團隊的努力，「證明台過我們過去四年，加強農產品外銷，開拓全世界市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡的方向正確。」尤其是萵苣的外銷，還要突破長途運輸與保存的障礙，她也指出這相當不容易。

蔡英文強調，政府目前雖然緊盯防疫，但農產品外銷工作依然沒有停下腳步，她要特別感謝台灣的農民，希望請大家多多支持台灣的農產品，用行動來回報農民的辛苦。她也說明，未來將繼續加強生產管理、安全用藥，「台灣也會更努力行銷台灣的蔬果，讓全世界都享受到台灣農產品的優質風味」。

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(中時電子報)