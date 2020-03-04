民進黨立委準備修法，要針對海外台人每月健保費從749元提高至1.2萬，今天衛福部長陳時中赴立院備詢時，被問到類似黃安這樣的人每月只要繳749元是否公平，他明確表示，健保最重要精神是「量能付費、全體分擔」，賺多少錢，代表有多少能力，有多少能力就要有多少分擔，因此，健保收費要加上「一定比例的稅金分擔對國人才公平」。同時，政府必須提出辦法查核海外收入，以藉此併入健保費的收費標準。

不僅如此，針對部分旅外國人，在出國期間會申請停保健保費，等回台後再申請復保；甚至有旅外國人將健保依附在眷屬，林俊憲說，像黃安就是把健保依附在住在台灣的老婆身上，所以衛福部若真的要補健保破洞，這部分同樣應該做整體思考。

對此修法方向，陳時中持正面態度說，「對，健保是有國籍的人都應該保，也有這樣的義務，所以沒有所謂的『停復保』，量能負擔應該要落實，讓旅居國外的人都能安心使用健保，也才能做到公平正義。

林俊憲日前表示，目前健保制度保險對象分6類，只要不符前5項的族群，都被列為適用最低健保費率的第6類，其中就包括藝人黃安，總是強調年收千萬，但健保費卻是最低的749元。因此，針對這類族群，他將提案修法新增第7類，讓每月均入超過18萬元，且無定居台灣者，健保費將調高至1.2萬。

今天立院財政委員會針對600億防疫紓困預算案進行審查時，林俊憲質詢陳時中時指出，台灣因為此次疫情，讓人重新重視到健保體制的可貴；只是，健保要永續經營，就不能有不公平的現象。

林俊憲說，目前每年在國內居住不滿183天的海外台灣人，除了留學生、公家單位人員、私人企業駐外人員，或特殊遠洋漁業等，其餘經常性沒住國內的人都被編列在健保第6類，也就是「無固定收入」，每月保費只要749元，請問這樣公平嗎？

陳時中說，健保最重要精神是「量能付費、全體分擔」，不管賺多少錢，都代表有多少能力，有能力就要分擔。更重要的是，健保費要加上一定比例的稅金分擔，對國人才公平。

陳時中更明確指出，由於目前我國對受聘於國外公司的人，無法查核薪資，因此，他認為政府必須提出辦法查核海外收入，以藉此併入健保費的收費標準。

陳時中說，現在很多台灣的僑民為了不想佔便宜，都願意多繳一些健保費，有些人還因為太便宜了覺得自己很不好意思，所以政府要找出一條平衡的路讓大家來適用。

對此，林俊憲表示，政府的確應該針對海外台僑的實際收入，收取不同費率的健保費，這樣才公平。對此，陳時中回應，「對，沒有錯」，比率確實要增加。

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(中時 )