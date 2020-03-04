北市府傳出將多增設1名副發言人由民眾黨發言人林珍羽擔任，並延攬東森主播陳智菡管理媒體業務，屆時「1正4副」的發言人體系將超越總統府級。柯文哲4日表示，這事八字沒一撇，當市長不用每件事都要處理，否則他是「總工友」；對於有議員認為應該降低失言、不是擴增發言，柯反問「我現在不是很少發言了嗎？」

柯文哲表示，發言人的問題八字都還沒有一撇，這應該要問市府發言人周台竹 ，看周怎麼規畫，這叫做「組織」，人家都還沒來報名，也還沒遴選程序，他也不曉得要幾個發言人，反正不要緊，遇到再講吧，當市長不用每件事情都要處理，每件都要處理是總工友喔？

媒體詢問，周台竹與副發言人陳冠廷很少在做發言人，應歸類在國際事務，柯說，有啦，每個人有每個人的功能，像其實每天來的外賓很多，有美、日大使來，還是要有比較專業的發言人去處理，「為什麼要那麼計較發言人應該要做什麼事情？奇怪」，為什麼大家都對這麼名詞很在意，他都無所謂。

對於擴增的副發言人要彌補哪個區塊？柯說「我也不曉得」，至於議員批評柯應管理發言，柯說「我也不曉得，我現在不是很減少發言了嗎？」另外鴻海創辦人郭台銘前幕僚吳怡萱證實將到民眾黨當公關主任，柯說「那要去問她啊」。

柯文哲還問媒體「你們怎麼有的戴口罩，有的沒戴？」媒體回答「你有戴就好」，柯則說自己又不是最大感染源。談到諾羅病情是否快好了，柯說差不多了；至於今天有沒有拉肚子？柯說「沒有啦，我們家很多醫生。」

(中時 )