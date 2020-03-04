「柚花藝術節」藝文活動即日起到3月31日展開。（劉秀芬攝）

白色柚花沒有炫麗奪目的外表，卻有淡雅花香。（劉秀芬攝）

氣溫回暖，今年柚花提前綻放，台南麻豆柚花小鎮的「柚花藝術節」藝文活動即日起到3月31日展開，台南市文化局長葉澤山表示，因為新冠肺炎疫情影響，部分活動取消，但還是有15場音樂、藝文、體驗活動，都在空氣流通、充滿花香的戶外柚園舉行，可說是抗疫藝術節，歡迎大家一起來賞花。

今年柚花藝術節內容有「柚花茶席」、「戀戀柚香」、「花現精采」、「花季校慶會」、「花季賽事」、「藝文開花」等15場結合綠意、花香、茶香的活動，有柚園裡的婚禮、草地茶席、柚園音樂會，部分柚子園特別開放供民眾賞花、在花海漫步賞花，機會相當難得。

由麻豆農會與花蓮縣瑞穗農會聯手舉辦的柚花追香半程馬拉松，因受疫情影響，雙雙決定延期，麻豆場將延至8月16日舉行，屆時正式文旦產季，麻豆農會也歡迎遊客順道來買文旦。

麻豆除了柚花盛開，曾文溪堤防的苦楝花也開花了，白色柚花與淡紫色苦楝花沒有炫麗奪目的外表，卻有另一股淡雅之美，整個麻豆瀰漫一份淡淡的香氣。

「外行人看熱鬧、內行人看門道」，麻豆的多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尫祖廟51號的買郎宅，都是追花好去處，文化局也邀民眾同遊柚花小鎮，一起拜訪春天。

(中時 )