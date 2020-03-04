史上最短命國防部長竟是總統蔡英文學長！2013年馬政府任命國防部長楊念祖，不料隨即被踢爆楊念祖編撰的書，有代筆者涉嫌抄襲，6天後楊念祖匆促請辭。網路政論節目《政經關不了》主持人彭文正3日發現，楊念祖也就讀蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）；如果楊念祖的情況是抄襲，蔡英文怎能靠整本反覆自我抄襲的「論文」當上教授、政務官甚至安坐總統大位？彭文正呼籲楊念祖當論文門「深喉嚨」，伸張學術良心。

彭文正發現，楊念祖1981年6月拿到LSE碩士畢業，而蔡英文是1980年10月進入LSE，兩人很可能相識。楊念祖後來擔任國防部副部長4年，好不容易扶正6天就因學術倫理問題下台；蔡英文學術倫理問題比楊念祖嚴重100倍，卻當上總統，天理何在？

彭文正說，1983年蔡英文的博士入學考口試失敗返台，黨國特權已經幫她安排好政大講師一職，但她也知道「醜媳婦遲早要見公婆」，所以她在1983年到1987年間，把LSE上課的筆記、老師的講義，東抄西抄，湊成2019年送進LSE婦女閱覽室的364頁「論文」。

彭文正說，蔡英文的做法是先把這些英文原文筆記、講義翻成中文，陸續發表7篇文章在《政大法學評論》、《台大法學論叢》，再把中文期刊翻成英文，抄回自己「論文」中。

蔡英文大量引用的對象包括：被她「賜死」的美國康乃爾指導教授John J. Barcelo（仍在世）、美國紐約大學教授Andreas Lowenfeld（2014年過世）、LSE教授Brian Hindley（2012年過世），一抄就是5頁、10頁，完全沒有說明出處，只含糊地說這是Barcelo的proposal（提案）、那是Hindley的proposition（主張）或是Lowenfeld 的想法等等，然後蔡英文再加入自己評論。

彭文正說，蔡英文整本「論文」充斥了GATT的條款、3位大師言論、相關法規，「充其量就是筆記，連讀書心得都說不上。」

彭文正說，「竊鉤者誅，竊國者侯（偷小東西的人被殺，偷了整個國家的人反而變成國君）」，講的正是楊念祖和蔡英文。他期待楊念祖發揮道德良心，把他了解的情況說出來。

(旺報 )