劉真緊急開顱手術搶救

楊麗菁發文。（圖／翻攝自楊麗菁-粉絲團臉書）

劉真上月因心臟問題入院搶救，昨(3日)周刊報導劉真自發性腦出血，緊急進手術房開顱手術搶救，老公辛龍心力交瘁，訊息已讀未回，無法確認病況。而和劉真是20年閨密的楊麗菁稍早發文，慌張寫下：「不管你是哪個宗教拜託幫劉真祈求」。

楊麗菁和劉真20多年前因一位男性朋友牽線認識，後來因楊麗菁擔心劉真被某位朋友騙財主動提醒，兩人因此結為至交，今年過農曆新年前，楊麗菁還與劉真一同逛花市，未料上月劉真入院開心臟手術，一度心臟驟停，裝葉克膜急救後，目前狀況仍不穩定。

據《鏡周刊》報導，劉真昨因腦出血急動開顱手術，讓聽聞的親友都十分焦急不安，不願打擾劉真家人的楊麗菁這幾天勤跑宮廟，昨聽聞消息後PO文說：「小真加油！不管你是哪個宗教拜託幫劉真祈求！平安度過難關、早日康復！」，網友也說：「劉真老師加油，早日康復」、「加油!菩薩保祐渡過難關」、「希望能夠度過這次難關趕快好起來」。

(中時電子報)