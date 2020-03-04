日本首相安倍晉三4日在國會上針對新冠肺炎疫情表示，現在還不是發布「緊急事態宣言」的狀況。

日本政府為防止新冠肺炎疫情急速擴大，擬修改《新型流感等特別措施法》，以便在疫情對國民安全及日本經濟造成重大影響時，可以發布「緊急事態宣言」，由各都道府縣等自治體要求民眾避免外出、禁止舉辦大型活動等。

安倍2日宣布考慮修《新型流感等特別措施法》或另立新法因應新冠肺炎疫情後，各界都在猜日本何時會發布「緊急事態宣言」。

在野黨「日本維新會」議員松澤成文4日在參議院預算委員會上質詢時表示，「（新冠病毒）全球蔓延，已到了不得不發表大流行宣言的地步了，為何還不能說是緊急事態？現不就已經是緊急事態了嗎？」。

安倍表示，「現在雖然是必須緊急採取各種對應的情況，至於是否達到法律上稱的『緊急事態』狀況，其實還不到感染的速度急速擴大的情況。」

安倍4日已與日本5大在野黨黨魁各別會談，希望各黨協助早日修法。安倍政府希望下周內可以完成立法，在《新型流感等特別措施法》中寫入新冠肺炎，即可發表最長為期兩年的「緊急事態宣言」。

(中時電子報)