行政院因應新冠肺炎疫情規劃發放振興抵用券，經濟部長沈榮津今天表示，將以餐飲、商圈、夜市與藝文4種產業為發放對象，方式為電子與紙本併行，預計每人600到800元之間，會在疫情緩和後開始，半年到一年之間使用。

沈榮津說，振興抵用券會結合國民旅遊，全國適用，以達到雨露均霑、立桿見見影效果。以受衝擊服務型產業來說，統計餐飲14萬家、商圈28萬家、夜市1萬家、藝文1700家，扣掉重複家數總計35萬家，只要有住宿就發放。

發放方式為電子與紙本併行，他說會開發APP軟體讓商家跟消費者使用，紙本抵用券則會印4張共200元，就是朝大家比較方便方向做，達到振興抵用刺激消費

立委呼籲，不少基層店家期可在4月清明連假期間就來使用，對此衛福部長陳時中說，還是要看疫情狀況，目前有院內個案感染，是個警訊 不確定因素很多。沈榮津認為，疫情還在進行中，還是要等氣氛情勢穩定比較符合期待。

(中時 )