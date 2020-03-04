針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」中經濟部編列逾200億元，時代力量立委王婉諭（左）4日舉行「三問經濟部 兩百億預算 補助誰說的算？」記者會，提出名詞認定模糊、紓困補助失焦、方案空白重複等三大疑問，呼籲政府盡速訂定相關紓困補助標準，並避免浮濫編列預算，確實讓錢花在刀口上，幫助受到衝擊的產業挺過疫情。

(中時 )