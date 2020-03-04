立委王婉諭開記者會 質疑這補助誰說了算？ 12:202020/03/04 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立委王婉諭（左）4日舉行「三問經濟部 兩百億預算 補助誰說的算？」記者會。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」中經濟部編列逾200億元，時代力量立委王婉諭（左）4日舉行「三問經濟部 兩百億預算 補助誰說的算？」記者會，提出名詞認定模糊、紓困補助失焦、方案空白重複等三大疑問，呼籲政府盡速訂定相關紓困補助標準，並避免浮濫編列預算，確實讓錢花在刀口上，幫助受到衝擊的產業挺過疫情。 (中時 ) #補助 #預算 #紓困 #記者會 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣首推節電參與式預算 11項提案公告票選再抽大獎 15:442020/03/01 生活 僅1.78％ 藍委批紓困預算補助地方過低 16:322020/03/02 政治 韓全民公敵李萬熙跪地道歉 朴槿惠手錶意外成焦點 00:152020/03/03 兩岸 疫情影響大 立委協調建立紓困窗口 04:102020/03/03 焦點新聞 北京補貼菜店便利店 最高675萬 04:102020/03/03 話題觀察 觀光紓困協助產業升級 人才轉型培訓 改補助雇主 04:102020/03/03 財經要聞 藍委批地方防疫預算九牛一毛 04:102020/03/03 生活新聞 紓困預算書僅48頁 時力批：一頁要價12.5億？！ 10:282020/03/03 政治 王婉諭質疑 新冠肺炎紓困特別預算有重複編列之嫌 17:022020/03/03 政治 特別預算浮濫 1頁就要12.5億 04:102020/03/04 政治要聞 政治熱門新聞 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 韓國瑜超前部署 連多少學生家沒平板都算出來 - 政治 綠委提案黃安條款 蘇煥智看不下去 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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