富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，新冠肺炎疫情後續發展，仍須觀察中美等區域後續控制情況，投資人不應過於恐慌，反而建議趁低點分批布局，由此疫情延伸，發現醫療產業次族群中，包括醫療器材、醫療服務、醫療科技（遠端看診）、新藥研發等都有中長期發展契機。

若以過去10年指數表現來看，黃壬信分析，自2010年至今，醫療保健產業表現優於各國大盤指數，其中會以大中華成長最快（香港成長約70倍、中國成長約10倍）、日本、韓國與其他亞洲國家成長約10～25倍不等、技術領先之美國成長約5倍。

同時，以市場規模來看，中國已經躍昇為全球第二大藥品市場，2017年其市佔率逾一成以上，據報告顯示，中國藥品市場2013至2022年複合成長率可達12.4～14.4％；且市佔率已達全球的11.9％，僅次於最大美國31.7％，年銷售金額逾1,400億美元，遠勝過日本、德國、英國、法國等已開發國家，並估計這次疫情後，相關產業之爆發力十足。

再者，這波疫情因中國而起，中國領先的醫療經驗將對全球輸出；黃壬信認為，中國崛起，醫療保健產業也開始改革；中國為全球藥物第二大市場、第一大學名藥市場，因政策鼓勵研發新藥，將維持大者恆大的趨勢，大型藥企與臨床試驗CRO為主要受惠者，故長期發展仍看好，建議可思考長期佈局，掌握全球與中國的發展機會。

富蘭克林華美投信建議，應趁非經濟因素影響逐漸降低時，調整持股配置，投資於具長期發展潛力的醫療保健股，持續掌握全球各區域醫療發展趨勢。針對區域配置目前看好，包括美國、中國、瑞士與日本等國家發展醫療科技與服務，皆具表現空間。

另外，產業別將持續投資於製藥、生物科技、醫療保健設備與用品、生命科學工具與服務、醫療服務供應商等族群，以期掌握醫療保健族群之後市表現機會。

(工商 )