鴻海(2317)等大廠相繼表示被動元件喊漲影響不大，且新冠肺炎疫情全球蔓延，對全球終端需求衝擊甚大，部分法人認為，被動元件廠因稼動率偏低漲價題材恐難延續，加上國巨(2327)及華新科(2492)相繼啟動募資計畫，市場擔心將進一步稀釋今年的獲利，今天被動元件族群遭逢獲利了結賣壓，股價連袂逆勢走弱。

大陸地區因新冠肺炎疫情逐漸降溫，各地復工腳步加快，由於目前招工仍有難度，國巨2月大陸廠區稼動率僅35%到38%，晶片電阻及MLCC庫存均已低於30天，為10年來最低水準，B/B值已逾2，國巨決適度調漲價格以反應人工及運輸成本大增，不過，華新科(2492)未表態跟進漲價，且下游電子大廠多表示目前看不到什麼零組件明顯缺貨，鴻海亦在昨天法說會指出，被動元件MLCC有些公司帶頭喊漲，但對鴻海影響不大，因為有長期合作關係，價格不會有這麼大漲幅；加上新冠肺炎在大陸以外地區快速蔓延，市場擔心將進一步衝擊到全球終端市場需求，在全球需求偏弱下，部分外資法人認為，被動元件漲價題材難以延續。

除漲價題材能否持續仍待觀察，國巨及華新科相繼啟動募資計畫，其中國巨雖然將原訂發行8000萬股現金增資參與發行海外存託憑證(GDR)調整為1000萬股發行海外無擔保可轉換公司債(ECB)及海外存託憑證(GDR)暫定發行股數為4000萬股至7000萬股，並視市場狀況於發行額度內調整，依3月2日收盤價換算，GDR預計可募資金額約為9.3億美元，海外可轉換公司債(ECB)預計發行總額約2億美元，溢價幅度為30%~50%，總募資金額將達11.3億美元。

華新科於2月26日公告將發行48億元的國內可轉換公司債(CB)募資計畫，募得資金將用於購置廠房、設備及廠務設施。

相較於國巨復工緩慢，華新科大陸廠區復工順利，晶片電阻、MLCC的稼動率各約70%；華新科表示，深圳及東莞廠區疫情沒有那麼嚴重，因此復工率優於同業，目前大陸廠區復工率約75%，稼動率約50%到60%，MLCC在高雄廠全產稼動，馬來西亞廠也是全產。

目前華新科MLCC月產能約400億顆，晶片電阻月產能約為380億顆，公司規畫今年擴產10%～15%。

近期強勢的被動元件今天未隨台股止跌反彈，反而遭逢獲利了結賣壓，國巨盤中股價一度失守400元關卡，華新科、禾伸堂(3026)、奇力新(2456)及大毅(2478)盤中股價連袂逆勢下挫。

(時報資訊)