在邁入2020年之際，甲骨文預測2020-2025年十大雲端趨勢，預期90%的手動IT操作和資料管理任務將完全自動化，企業將迎接一個IT創新時代，並預測幾乎所有的企業應用都將包含某種形式的嵌入式AI技術。

甲骨文預測1：90%的手動IT操作和資料管理任務將完全自動化，企業將迎接一個IT創新時代。自主資料庫(AutonomousDatabase)的普及，將改變技術人員需大量時間處理的日常工作，例如備份、擴充、調校、監測和保護關鍵資訊系統。甲骨文預測，90%的手動IT操作和資料管理任務將在2025年完全自動化，工程師將有更多時間發展人工智慧和機器學習等先進技術。

預測2：截至2025年，雲端中共用的敏感性資料預計將擴增600倍，同時外部自動攻擊和濫用授權身份憑證等安全威脅也會大幅增加。

預測3：幾乎所有的企業應用都將包含某種形式的嵌入式AI技術。人工智慧正推動著企業智慧轉型。甲骨文預測，到2025年，幾乎所有企業應用都將包含某種形式的嵌入式AI技術。

預測4：絕大多數供應鏈應用將取決於區塊鏈、機器學習、物聯網、擴增或虛擬實境技術。如今智慧自動化系統運用於各行各業，推動系統設計、物流、製造、基礎設施等。在供應鏈領域，日益增加的客戶期望、不斷縮短的產品周期、各種新的法規和波動不定的需求正不斷挑戰傳統系統的極限，並推動採用新興技術。

預測5：流程的自動化將促使人力資源、銷售等領域擁有更多個人化體驗。

預測6：至2025年，80%的大城市將使用物聯網技術，開啟智慧城市計畫。

預測7：資料科學自動化程度不斷提高，並成為分析和資料管理系統不可或缺的技術。

預測8：AI機器的興起將催生出前所未有的職業。雖然自動化的興起將排除部分手動和重複性工作，但AI的普及同時也將創造全新工作機會及新的職業類型。2025年，機器處理的工作量將達到人類的兩倍。雖然自動化的興起可能會讓員工有所擔憂，但從長遠來看，它能夠促進全球經濟發展，讓人們專注於價值更高的工作，並提高人們的生活品質。

預測9：網路安全將隨著物聯網和人工智慧的廣泛應用變得更加複雜，企業將面臨更為嚴峻的資安風險。

預測10：80%的資料將與「物」相關。在未來幾年，大多數安全威脅都與物聯網的「物」相關。據Forrester預測，駭客會阻斷家庭照明系統等產品的網路連接，或者干擾工廠製程系統的運行，並用這些設備作為「人質」，要求製造商支付大筆贖金。

(時報資訊)