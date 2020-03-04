國際研究暨顧問機構Gartner指出，2019年第四季全球智慧型手機對終端使用者銷售量下滑，較前一年同期減少0.4%，就2019年全年而言，智慧型手機銷售量下滑1.0%，針對新型冠狀病毒對市場的衝擊，Gartner認為，雖然疫情將對大陸第一季智慧型手機需求帶來負面衝擊，但這段時期全球智慧型手機市場的需求並不會隨之萎縮。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示，受惠於北美與新興亞太地區的表現，2019年最終銷量成績比預期稍佳，大陸全年智慧型手機銷售量為3.91億支，持續保持領先地位；而印度的銷量達1.52億支，取代美國成為2019年智慧型手機銷售量排名第二的國家。

2019年第四季前五大手機廠商中只有蘋果和小米銷量成長，分別以17.1%與8%的市占率拿下第二與第四；而三星雖然銷售量下滑，仍以17.3%的市占率穩坐冠軍寶座。

蘋果的銷售量在2019年第四季增加了7.8%，為連續四季下滑後首度恢復成長。Gartner研究副總裁Annette Zimmermann指出：「iPhone 11系列售價策略相較於iPhone XR略低，加上前幾代產品也在第四季降價促銷，推升iPhone需求增加，讓蘋果重新奪回市場第二名寶座。」

蘋果2019年第四季在大陸的銷量成長了39%，表現尤為強勁；其他在英國、法國、德國、巴西和印度等成熟及開發中市場的表現也相當出色，此外，Gartner分析師預計蘋果將於2020年第三季推出首款5G智慧型手機，可望鼓勵已開通5G網路服務的國家之使用者換機。

2019年第四季小米智慧型手機銷售量總計3240萬台，較去年同期增加16.5%。Anshul Gupta表示：「紅米(Redmi)機型的價格與效能帶動小米智慧型手機的銷量，加上小米在新興亞太地區的出色表現，讓小米擠下OPPO成為全球第四大智慧型手機品牌。」

小米近期為增加利潤，開始調漲中國大陸市場智慧型手機的價格，此外，大陸的新型冠狀病毒疫情，也為持續擴大網路銷售通路的小米創造了大好機會，但同時也讓以零售商店為主的供應商如OPPO和vivo面臨挑戰。

2019年全球智慧型手機龍頭依舊是三星，全年銷售增加0.4%，達2.96億支，主要原因在於三星在2019年成功改造旗下中階和入門款的智慧型手機，為吸引價格敏感的高階智慧型手機使用者，三星在2019年1月推出了Galaxy S10 Lite和Galaxy Note 10 Lite兩款手機，並於近期發布一款全新的折疊式智慧型手機以抗衡華為。

Anshul Gupta指出，三星與華為在競爭激烈的摺疊式手機市場採取了相異的策略，這將會是今年值得觀察的重點之一，三星將Galaxy Z Flip手機由水平摺疊改為垂直折疊，縮小手機尺寸並調降價格，華為則是推出Mate Xs，透過Huawei AppGallery於全球提供華為行動服務，並調升產品售價。

就成長速度來觀察，2019年華為大幅領先其他品牌，全年增幅達18.6%，使華為超越蘋果拿下年度全球第二大廠商的寶座，為因應美國將禁令再次延長，華為積極擴張在大陸的版圖，使其2019年在大陸的智慧型手機市占率成長了37%，然而，Anshul Gupta表示，2020年華為若持續面臨美國科技輸出禁令，將嚴重衝擊該公司智慧型手機在國際市場的前景。

Annette Zimmermann另外指出，雖然新型冠狀病毒疫情將對大陸2020年第一季智慧型手機需求帶來負面衝擊，但Gartner認為這段時期全球智慧型手機市場的需求並不會隨之萎縮。

(時報資訊)