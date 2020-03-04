根據天風國際分析析郭明錤預測，蘋果（Apple）今年將推出6款mini LED產品，晶元光電（晶電）在今明兩年以100％的市占，後年仍有高達70％市占，是是領先與最大受益者，這3年營收將大幅成長，今年不僅可以轉虧為盈，明年EPS可望創歷史新高。

郭明錤分析指出山，蘋果的Apple mini LED產品出貨量將在2020年與2021年分別有300％年增成長與225％年增成長，對LED供應商盈利貢獻亦十分顯著，隨著mini LED的良率持續拉高，加上產能利用率高時，毛利率可到30％～40％，優於其他mini LED零部件毛利率。因此，在Apple mini LED產業鏈中，LED供應商為最大受益者。

研究報告中看到晶電是蘋果採用mini LED的領先受益者，預計2020、2021與2022年營收將分別年增成長10％～20%、50％～60％與35％～4％%。晶電去年全年營收203.27億元，年減19.88％，2020年可望轉虧為盈，若mini LED產品出貨順利則2021年EPS可望挑戰歷史新高。

為因應Apple需求，晶電2020年資本支出將顯著增至60億台幣，預計在今天上半年將位於台灣的藍光LED產能全部轉為mini LED產能，並在第三季時出貨爬升，第四季時大量出貨。預估若出貨順利，則晶電的mini LED產能自第四季開始將滿載，對營收與盈利會有顯著貢獻。長期來看，若mini LED產品市場回饋好，則2021與2022年將有擴產需求。

郭明錤認為，晶電2020年的投資主軸是轉機，2021年的投資主軸是營收與EPS歷史新高。

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(中時電子報)