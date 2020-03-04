女生婦科問題五花八門，一有症狀最好積極治療！有一名正妹聲樂老師自述，在她9歲大時，突然發現腹部莫名腫脹，還越長越大，後來就醫發現，後來才發現卵巢上方長了一顆10公分大的肉球。她後來開刀取出腫瘤送去化驗，結果肉球一切開來，裡面有滿滿的「人類器官」，醫師診斷這是所謂的「畸胎瘤」，推測這應該是她未出世的雙胞胎妹妹，在她與妹妹於母親子宮內成長時，「把妹妹吃掉了」。

聲樂老師藹蔚，日前在《醫師好辣》節目中提到，她曾在自己9歲大時，發現腹部突然脹大，一開始她與父母都以為是宿便不以為意，但後來發現肚子越來越大，且變得更堅硬，檢查才發現，卵巢上長出一顆直徑10公分大的腫瘤。本來醫師告知她，治療必須切掉整個卵巢，把她的父母當場嚇哭；後來換了醫院後，另位醫生告知，只需切掉卵巢的邊緣一點點即可，於是決定快開刀。

後來手術後，醫師將取出腫瘤拿去切開化驗，結果發現裡面塞滿了包括心臟牙齒、頭髮等「人類器官」，醫師診斷這是畸胎瘤，推測些器官來自她未成形出生的雙胞胎妹妹，藹蔚提到：「應該是指我有一個妹妹，但我把她吃掉了。」

婦產科醫師鄭丞傑對此表示，這個腫瘤在臨床婦科手術很常見，稱作「畸胎瘤」，是很常被診斷到的婦科疾病，通常畸胎瘤切開來，裏頭以頭髮、皮下脂肪佔最多比例。過去有人認為這是未成形的雙胞胎，但目前醫界沒有明確定論。

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(中時電子報)