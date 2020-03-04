封測廠超豐（2441）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利2.3元，為近6年低點，但盈餘配發率約69.07％，為近3年高點，以昨（3）日收盤價46.7元計算，現金殖利率達約4.93％。公司將於5月27日召開股東常會。

超豐近日股價拉回45～47元區間盤整，隨著台股今（4）日走勢震盪，超豐股價小幅開低，一度下跌1.28％至46.1元，但11點後回升力守平盤。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超326張，本周迄今續賣超852張。

超豐2019年自結合併營收120.3億元，年減2.6％，改寫歷史次高。但毛利率23.3％，營益率19.4％，分創近7年、近6年低點。稅後淨利18.96億元，年減20.2％，每股盈餘（EPS）3.33元，低於前年4.18元，均為近6年低點。

超豐去年受中美貿易戰影響，上半年營運偏弱、下半年顯著好轉，呈現先蹲後跳態勢。由於近年積極投資擴產造成折舊費用增加，加上去年底新台幣匯率強升，影響毛利率、營益率、業外損益狀況，致使獲利衰退幅度較營收高。

超豐2020年1月自結合併營收10.14億元，雖月減8.12％、降至近7月低點，仍年增達13.58％，改寫同期次高。公司1月中法說時表示，雖然市場仍有不確定因素干擾，但受惠訂單暢旺，對上半年營運正向看待，並將持續應客戶需求擴產，看好下半年成長動能更強。

超豐執行長謝永達表示，由於客戶需求暢旺，超豐目前現有產能幾乎滿載。今年將持續爭取晶圓級封裝訂單、目標達到滿載，並擴增一線客戶陣容、投資產能，以滿足客戶需求，但仍須留意國際政經局勢、新台幣強勢、金價上漲等不確定因素。

(時報資訊)