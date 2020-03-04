今天清晨6時許，花蓮縣吉安鄉發生1起殘忍的暴力事件，1名女子當街遭3名惡徒圍毆，之後還被他們以電擊槍、信號彈等攻擊，滿身是傷下送醫。警方獲報趕抵現場時，嫌犯已逃之夭夭，目前轄區警力正全力緝凶。

吉安分局表示，被害的蘇姓女子（47歲）遭襲擊地點，位在當地熱鬧的中山路上，她送醫時，不僅全身多處瘀血，且皮膚有不少燒燙傷，警方已成專案小組，調閱監視器釐清疑犯及其所駕駛車輛，務求在最短時間內將三名惡煞逮捕歸案。

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(中時電子報)