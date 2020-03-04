為了防止失聯移工成為防疫破口，內政部長徐國勇上午在立法院提出研議「擴大自行到案專案」更具誘因說法，但民間團體一句話打臉徐國勇，說不取消境管註記，沒有移工願意配合。

台灣國際勞工協會等團體今天在行政院大門口舉行記者會，批評政府未照顧無證移工(失聯外勞)，只會把這些人當成提款機，協會研究員陳秀蓮直指，所謂「擴大自行到案專案」內容，就是如果外勞自行到案不會強制收容；並把罰款減到最低，例如原來罰1萬元，現在罰2000元；並縮短遣返時間，希望勞逸外勞在防疫期間外勞自行到案，就可以解決防疫漏洞問題。

但她批評，這個方案非常可笑，因為沒有這個方案，自行到案原本就不用強制收容，其次，難道對逃逸外勞幾千元是重要的嗎？絕對不是關鍵問題，縮短遣返時間是因為收容所放不下，相關方案內容並不是優惠外勞。

陳秀蓮說，對外勞最關鍵的是，無法再來台灣工作，會遭到境管註記，所以若不取消註記，逃逸外勞是沒有動力配合的。

(中時 )