新冠肺炎疫情持續延燒，對於黃安們及小明們，是否濫用台灣健保也再度引發關注。對此，綠營人士直指前總統馬英久放寬健保資格，對於各種指控，台北市議員羅智強怒罵，揭穿民進黨謊言。

羅智強在臉書直言，「難道民進黨窮的只剩下謊言？」並提出三個「鐵的事實」，好好看看民進黨的假面。第一，健保自1999年起，讓領有居留證明文件的大陸籍配偶納保，2000年民進黨執政後「團聚」、「依親居留」、「長期居留」等身分的陸配都可納入健保，這是陳水扁的德政，本應肯定，但綠營人士及媒體，指是馬總統放寬納保資格，開始亂罵一通，殊不知是罵到陳水扁和民進黨自己。

第二，羅智強表示，馬政府時期修法，將非本國籍人士的納保等待期，由4個月延長為6個月，事實上把關更嚴格。

第三，馬政府時期健保局公告，讓在台灣戶籍的陸配子女，以及在台作的大陸人士子女，在台居留滿6個月後可納入健保。不過據健保署統計，這類人士目前只有995人，羅智強指出，他們不僅都有繳納健保費，因為年紀較輕、罹病率低，對健保的保費貢獻大於醫療支出。

羅智強說，所謂馬政府讓大陸人浪費台灣健保的指控，只能說，「被綠色仇恨蒙蔽到只剩謊言的民進黨，何其可怖！」

(中時電子報)