桃園市平鎮區1名2歲女童，3日傍晚竟趁祖母家務繁忙不注意，偷溜至戶外玩耍，卻因迷路回不了家，站在路中嚎啕大哭，所幸熱心民眾見狀攔下員警，帶女童至派出所休息，女童父親趕抵派出所後將小孩領回，女童才安全返家。

平鎮警分局平鎮派出所所長張振福表示，3日傍晚18時左右，正執行家戶訪查的警員鄺鏡達經過平鎮區祥安國小時，突然被熱心民眾攔下，並指著路邊嚎啕大哭的女童表示，女童疑似與家人走失，且獨自徘徊路邊已久，員警見狀立即上前關切，但女童不能妥善表達，只好將女童帶回派出所安置。

警方表示，女童走失時衣著乾淨，研判應該不會離家太遠，於是將女童大概的年齡、穿著與特徵，透過里辦公處廣播，並向警分局勤務中心通報，清查是否有民眾報案協尋走失孩童，熱心民眾亦將女童走失的訊息張貼在網路社群平台，請網友一同協尋。

協尋不久，女童父親焦急的打電話至派出所詢問女童下落，得知女童一切平安無恙，頓時放下心中大石，並立即趕往派出所將小孩領回，警方透過父親得知，女童走失後，全家人都相當擔心，並出門尋找，得知女童受員警妥善的照顧，還提供女童麵包充飢，頻頻向員警及熱心民眾道謝。

(中時 )