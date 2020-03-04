去年剛奪下金鐘獎最佳主持人的吳姍儒（Sandy），近日在粉專公布全新代言美照，照片中吹彈可破的好膚質吸引大批網友關注，直呼是侯佩岑接班人，對此她不改俏皮風格幽默表示：「可惜我的肌膚底子沒有像到女神是女鬼！我連沾到灰塵都會大過敏，整張臉花到連我媽都不認得」，直言曾因錯誤保養方式導致過度刺激肌膚，才會變成現在的敏感肌。

吳姍儒回想起肌膚過敏慘痛經驗，她表示國外唸書時曾用去角質保養品，當時用完肌膚瞬間變超好，不過連用兩週後臉開始變很乾，甚至還會脫皮，有次上體育課只是被風吹上來的灰塵弄到臉，竟然立刻起紅疹，經過這次經驗讓她對保養品挑選絕對嚴格把關，也被妹妹們封為保養大隊長，不只時常提供意見諮詢，甚至禁止妹妹們購買廣告誇大不實的產品，她開玩笑表示選保養品跟挑男友一樣有三大必備條件：「安心可靠」、「溫和修護」、「不黏膩」，並表示：「保養品是買來呵護自己的，就跟談戀愛一樣是要讓自己被疼愛而不是被不正常的對待。所以只有成分天然、使用起來安心的保養品才能得到我滿滿的愛」。

說到日常保養方式，吳姍儒不藏私分享：「保養只有三個步驟，首先用化妝水打底、再用精華液加強、最後用乳霜鎖水」，其中她最重視化妝水，因為是開啟後續保養成敗關鍵的第一步，如今就算錄影加班到半夜，依然不影響她的好膚質，在粉專近照中完全看不出毛孔，兩頰自然透出澎潤光澤，讓網友直呼美到心臟被爆擊！對此吳姍儒開心表示：「我拿金鐘獎的時候，很多人充滿訝異的說怎麼會是個小丫頭得獎？！原來他們以為我才20歲左右，但其實我已經要30了，肌膚真的是最能藏年齡的地方」。

談到首次代言保養品，吳姍儒興奮表示因為肌膚很難搞，連很多主打低敏的產品用了還是照樣大過敏，但試用了初時肌的保養品竟然完全沒問題，之後就上網狂掃他們家的貨，買到變VIP！如今還能替自己喜歡的產品代言，讓她直呼相當開心。

(中時電子報)