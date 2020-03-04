受少子化影響，小學校愈來愈多。教育部今天公布最新統計，108學年，國小學生數50人以下的有489所，比10年前的182所增加1.7倍；國中學生100人以下之學校數，自98學年49所增至108學年96所，增加1倍。

教育部今公布「國中小學校規模概況」，少子女化影響，國小學生數由98學年159.3萬人逐年遞減至106學年114.7萬人，107學年則因龍年出生者屆齡入學，一年級新生人數較上學年增3.2萬人，整體國小學生數反轉上升至115.9 萬人，108學年續增至117.1萬人，雖比98學年減少42.3萬人或減 26.5％，惟預期109至112學年，國小學生數仍維持上升走勢。

國中學生數98學年為94.9萬人，108學年減至 60.8萬人，計減少34.1萬人或減35.9％，預期於112 學年減至55 萬人左右，113~115 學年因龍年入學挹注而反彈回升。

受學生人數大幅減少影響，小規模學校比率逐年上升，國小學生數50人以下之學校自98學年 182所增至108學年489所，10年來增加1.7倍，占國小總校數比率由 6.8％至18.6％；108 學年計有8個縣市國小小規模學校比率在30％以上，其中又以澎湖縣59.5％22 所）最高，花蓮縣48.5％（50所）及嘉義縣43.5％（54所）分居第二、三位。

國中學生100 人以下之學校數，自98學年49 所增至108學年96所，10年來增加近1 倍，占國中總校數比率自6.6％升至13.0％；108學年計有5 個縣市之國中小規模學校比率在30％以上，其中以連江縣80.0％（4所）最高，次為澎

湖縣64.3％（9所）。

因應少子女化衝擊，國中小逐年調降編班人數，教育部統計，108學年國小平均每班學生人數22.9人、國中27.0人，較 98 學年26.8人、33.5人，分別減少3.9人、6.5 人。

若就各縣市來看，國小以嘉義縣減 6.9 人最多，其次為雲林縣減 5.8人，再次為彰化縣、嘉義市均減 5.3人；國中則以台東縣減7.4人最多，其次為新北市減 7.3 人，再次為嘉義

市減 7.1 人。

(中時 )