看好消費女力持續高漲，博客來今（4）日推出「粉紅會員週」，以「女子成分表」為題線上策展，從「家、工作、心靈」三個場域，推薦時下女性話題書單及最愛品牌，主打家居生活、服飾、美妝、保健、3C家電等，參展商品4折起，預估買氣可較去年成長2成。據主計總處統計，女人當家比例成長近3成，女性職場影響力和消費力與日俱增。博客來消費觀察也發現，女性為主的消費類別普遍較去年同期成長逾1成，包含民生用品、健康保健、親子教養、家庭娛樂等；去年粉紅會員週銷售，圖書類以手作、便當、甜點相關書籍最受歡迎，親子教養與素養學習類成長最多。

此外，高效便利成為上班族女性聰明採買的關鍵字，以速成美食最受歡迎，像是快煮麵、現泡茶，以及三合一抗菌洗衣球、超濃縮洗衣精、多效合一保養品等，受博客來女性會員青睞；保健食品類購買主力有年輕化的趨勢，像維他命C、葉黃素銷量成長迅速。

博客來表示，近年女性關心議題從寵愛自己轉為自我覺醒，追求身心靈滿足，因此將粉紅會員週圖書商品聚焦女性話題，像代表媳婦意識崛起的《媳婦的辭職信》、《82年生的金智英》、追求健康增肌減脂《May力體態！增肌減脂全攻略》、以及情商練習《共感人完全自救手冊》等，並為廣大腐女們推出BL電子書專區，並結合OKAPI閱讀生活性平專文分享，滿足女性全方位閱讀需求。

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