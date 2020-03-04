美國聯準會（Fed）3日晚間意外降息兩碼（0.5個百分點）後，多國央行也同步跟進。繼香港金管局4日一早宣布降息兩碼後，緊接著澳門金融管理局4日也同時宣布，將下調貼現窗基本利率50個基點，降至1.5％。

澳門金管局官網公布的新聞稿稱，由於澳門元與港元掛鉤，為了維持港澳聯繫匯率制度的有效運作，兩地政策性息率變動必須基本一致。因此，澳門金管局跟隨香港金管局同步調整其基本利率。香港的相關利率調整，亦是基於在港元與美元掛鉤的聯繫匯率制度下，美國聯準會在美國時間3月3日下調聯邦基金利率目標區間50個基點所致。

澳門金管局官網的資料顯示，本次降息兩碼後，其利率約回到2016年的水準。除了美國及港澳宣布降息，澳洲央行亦在3日宣布降息一碼（0.25個百分點），將現金利率降至0.5％創下歷史新低。澳洲央行稱，此舉是為了抵禦肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

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