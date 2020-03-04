CBRE 世邦魏理仕今（4）日公布最新出爐的《2019 年亞洲投資人跨境不動產投資》報告指出，近一年來投資人紛紛回歸基本面，其中尤其以歐洲市場重回焦點。值得矚目的是，在歐洲各大城市，法國巴黎最吸引亞洲人進行境外投資，去年一年，巴黎單一城市，就吸引49億美元的境外資金投入當地房地產。

CBRE世邦魏理仕今天發佈最新《2019年亞洲投資人跨境不動產投資》數據顯示，2019年亞洲投資人部署全球的跨境商業地產投資總額為450億美元，較去年相比下降17%，主要受到中國投資人在資本管控措施下，境外投資增速放緩影響所致。

展望2020年跨境商用不動產投資走勢，世邦魏理仕預期，亞洲投資人將繼續尋求本土市場之外的多元資產組合配置及機遇，而隨著市場向上循環週期接近尾聲，投資人也將著眼於能提供穩定現金流的物業來投資。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「相較於美國主要門戶城市，2020年歐洲市場將持續吸引亞洲投資人青睞。隨著英國脫歐後，逐步緩解地緣政治的不確定性，英國倫敦可望重返亞洲投資人的投資焦點之一。

朱幸兒表示，此外，對於持續蔓延的新冠肺炎疫情，短期內將對投資活動引發若干影響，預計投資人在跨境投資相關部署決策將傾向延期進行而非完全取消。

觀察各個市場投資人動態，來自南韓的投資人進行跨境不動產投資部署積極，其全年境外不動產投資總額成長至125億美元，年增66％，與新加坡同為2019年亞洲整體投資活動的主要驅動力。

世邦魏理仕觀察，南韓投資人跨境投資不動產表現活躍，跨境投資總額有近70%部署於歐洲市場，主要受惠於低融資成本，及有利的韓圜歐元匯兌溢價，包括辦公樓、飯店及工業物流地產，都是受南韓投資人所青睞的資產類別。

觀察投資目的地，在資產組合多元配置的驅動下，歐洲市場成為投資人青睞的主要市場之一，包括來自於南韓、新加坡、香港的投資人在歐洲市場的商用不動產投資部署，都有明顯成長。

其中，法國巴黎吸引投資人積極搶進，2019年全年單一城市境外資金流入的投資規模，便高達49億美元。

此外，投資人亦對亞洲門戶城市，展現高度興趣，包括中國上海、英國倫敦、澳洲雪梨等地，都是過去以來獲得投資人青睞的主要投資目的地。

(工商 )