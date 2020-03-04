立法院財政委員會今審查600億新冠肺炎防治及紓困預算案，主計長朱澤民表示，政府消費投資增加100多億，預計會讓經濟成長率增加0.08個百分點；其他部分若執行順利，也可增加0.15左右的成長率。換言之，整體會增加0.23％的成長。

立院財政委員會今邀集經濟部、財政部、衛福部等部會首長，針對600億防疫紓困預算案進行報告、備詢。國民黨立委曾銘宗質詢主計處長朱澤民時表示，台灣在歷經這次疫情衝擊後，總體經濟將受到多少影響？

朱澤民表示，主計總處原先預估經濟成長率為2.72％，後來下修0.35個百分點，也就是修正為2.37％。他強調，在600億特別預算通過後，今年經濟成長率要「保二」是沒有問題的。

曾銘宗進一步詢問，政府在投入600億防疫紓困振興預算後，將產生多少經濟效益？朱澤民說，特別預算當中，政府消費投資是增加100多億，預計會讓經濟成長率增加0.08個百分點；但補助金額中有部分是用在信用保證基金，這部分是不會產生國民所得的。

但朱澤民強調，其他補助要再看執行情況，若執行順利的話，估計可以再帶來0.15個百分點成長率。曾銘宗追問，所以就是「0.08％加上0.15％？」朱澤民表示，「是」。

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(中時 )