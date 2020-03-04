立法院國防委員會上午由退輔會專案報告，國民黨立委吳斯懷雖不在國防委員會，但仍登記第9號特地來國防委員會質詢。吳斯懷第一次質詢是有關恢復退役上校子女教育補助費。

他說，上校平均退伍年齡約50歲，子女大約還在念高中、大學左右，盼退輔會堅持軍人與公教人員差異性，向上級反映爭取權益。

退輔會副主委李文忠答覆也認同吳斯懷所言，並指退伍上校子女還在就學比例較高，和公教人員性質不同。

另李文忠在答覆國民黨立委呂玉玲時表示，遭取消的退伍上校子女教育補助費，經退輔會向行政院與總統府爭取，希望能在今年5月20日新任總統就職前，爭取恢復發放，「相信我們會達成」。

吳斯懷除質詢退役上校教子女費，還關心退輔會防疫，他說，根據政院公布的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，退輔會一毛錢也沒編，反觀SARS時期，退輔會有5億元，是退輔會未提出需求，還是政院審議時未納入？李文忠表示，會「以緩濟急」支應。

此外，台灣基進新科立委陳柏惟也在外交及國防委員會質詢處女秀，剛開始都用閩南語質詢，後則閩南語和國語夾雜。

(中時 )