美國降息難擋跌勢，川普亂砍CDC預算，自食苦果

新冠肺炎疫情擴大，全球經濟前景黯淡，美國聯準會昨晚緊急宣佈降息兩碼，仍無法止住跌勢，道瓊指數最終下跌785.91點，把前一個交易日大部分漲幅都吐回去了。美國《新聞周刊》獨家取得美國國防部一份文件顯示，病毒可能在未來30天內，成為全球大流行的傳染病。面對疫情擴散，美國只能寄望CDC發揮防疫功能、加快疫苗研發，但諷刺的是，川普一上任就把CDC的研發經費砍掉8成，現在遇到疫情失控，川普可說自食惡果。

(中時電子報)